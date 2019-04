Piaggio Aero, sindacati e istituzioni preparano una manifestazione a Roma

Villanova d’Albenga. Un manifestazione a Roma davanti alla sede del Mise o davanti a palazzo Chigi che veda insieme lavoratori e istituzioni liguri. E’ quanto annunciato dai sindacatati di Piaggio Aero al termine dell’incontro con il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. “Si deve salvaguardare un’eccellenza di questo Paese – ha detto Antonio Apa, segretario genovese di Uilm – e se non ci sarà una convocazione porteremo a Roma i lavoratori insieme alle istituzioni”.

Per Lorenzo Ferraro, segretario provinciale di Fiom-Cgil, c’è un problema di chiarezza interna al governo: “C’è un governo che deve decidere. Ci avevano garantito che la decisione sarebbe maturata pochi giorni dopo il 26 febbraio, ultima volta che siamo stati convocati al Mise. Da allora è cambiato tutto e nessuno ha più avuto il coraggio di prendere decisioni. Nel frattempo è stata attivata una procedura di cassa integrazione che può essere condivisibile solo quando sarà parte integrante di un percorso di rilancio industriale di questa azienda. Altrimenti non è assolutamente possibile pensare di utilizzare una cassa integrazione per allungare un’agonia. Perchè di questo si tratta”.

Per Ferraro “il governo deve intervenire entro i primi di maggio, quando partirà la cassa integrazione. Entro quella data deve essere assolutamente garantito da parte del governo qual è la dote di Piaggio e qual è il percorso di natura industriale che Piaggio dovrà fare per essere a sua volta parte del rilancio industriale di tutto il paese. Perchè non va dimenticato che il sistema industriale italiano sta soffrendo per l’incapacità di chi oggi è al governo di prendere decisioni”.

Il segretario Fim Cisl Liguria Alessandro Vella ribadisce che per salvare Piaggio Aero “serve il finanziamento della flotta istituzionale dei P180, unica commessa che può dare subito lavoro e in secondo luogo servono 70 milioni per la certificazione del drone P1HH che potrebbe poi essere messo sul mercato”. Circa le iniziative da intraprendere i sindacati rifaranno il punto con il presidente Toti il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro spiega che arriverà “entro qualche giorno e se l’esito sarà negativo andremo a Roma, non escludendo di fare anche iniziative a livello locale”.

Il segretario della Fiom ha anche spiegato in conferenza stampa che l’incontro informale proposto dal Mise per domani pomeriggio è stato annullato dopo le proteste sollevate dalla stessa Fiom: “Il piccione viaggiatore è stato impallinato – ha detto ironicamente Manganaro – e quindi il governo ha detto con un altro piccione viaggiatore che non ci sarà nessun incontro”.

“Siamo pronti a sostenere i sindacati in tutte le pacifiche azioni di protesta e di sensibilizzazione circa le risposte che devono arrivare dal ministero dello sviluppo economico e da quello della difesa” ha detto il governatore ligure Giovanni Toti al termine dell’incontro con i sindacati.

“Il governo batta un colpo prima di sera – dice il governatore – vogliamo capire perché un piano industriale che prevedeva lo sviluppo di alcune tecnologie – ha aggiunto Toti – oggi non va più bene e per quale ragione non si riesce ad avere un tavolo di concertazione circa le politiche industriali di breve, medio e lungo periodo per quell’azienda. Ma, soprattutto, vogliamo capire se questo governo ha intenzione di assumersi la responsabilità, quale che sia la decisione, circa ciò che deve accadere a un pezzo di storia importante del patrimonio industriale italiano e di futuro, per quanto ci riguarda, altrettanto importante”.

Il governatore ha aggiunto che in giornata risentirà il ministro di Maio chiedendo urgenza di un tavolo di confronto che non sia solo quello sul welfare e sugli ammortizzatori sociali” .