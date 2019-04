Piaggio Aero, Pastorino (Leu): “La cassa integrazione colpa del governo”

Villanova d’Albenga. “La cassa integrazione dei lavoratori della Piaggio Aerospace è tutta colpa del governo che oggi, in risposta alla mia interpellanza urgente, ha confermato in aula a Montecitorio la versione della ministra della difesa Trenta. Una posizione che peraltro si scontra con quella del suo collega Di Maio”. Lo dichiara Luca Pastorino, deputato e segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali

“Gli investimenti di 250 milioni sono stati spostati su un altro capitolo: vengono accantonati i droni P1HHH come annunciato a febbraio dal ministero di Di Maio e viene valorizzata la flotta velivoli P180, così come auspicato pochi giorni fa dalla ministra Trenta. Un dato, parzialmente positivo, perché almeno si salva una parte della produzione. Il problema è che manca sempre la garanzia per il futuro. Ora aspettiamo l’esito dell’incontro con i sindacati in programma il 17 aprile. Ma al momento l’unica certezza è che da maggio oltre mille lavoratori finiranno in cassa integrazione”.

“Questo Governo – conclude Pastorino – è diviso anche sulla tutela dei lavoratori. Di Maio dice una cosa, Trenta dice il contrario. E alla fine prevale la posizione più dannosa per i dipendenti di Piaggio Aerospace. La mia richiesta è semplice: salvaguardare i posti di lavoro, come inizialmente promesso da Di Maio”.