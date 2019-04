Piaggio Aero, il 17 aprile incontro al Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione

Villanova d’Albenga. Il Ministero del Lavoro ha convocato per il prossimo 17 aprile alle ore 13 un incontro a Roma in merito alla vertenza Piaggio Aero per esaminare il ricorso alla proroga della cassa integrazione straordinaria.

L’annuncio arriva il giorno dopo quello del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha convocato invece il tavolo di crisi su Piaggio per la settimana successiva, il giorno 24 aprile. Due appuntamenti fondamentali per i lavoratori: il 17 per garantire i lavoratori nell’immediato dal punto di vista economico, e il 24 per discutere soluzioni più definitive rispetto alla cassa integrazione.

Ieri mattina i sindacati avevano annunciato l’intenzione di indire una manifestazione (proprio a Roma davanti alla sede del Mise o davanti a palazzo Chigi) che vedesse insieme lavoratori e istituzioni liguri. Un pericolo “scongiurato” dall’arrivo della convocazione. “Abbiamo dovuto scioperare e bloccare una città già ferita per ottenere un tavolo – ha commentato Alessandro Vella, segretario generale di Fim-Cisl Liguria – Tavolo che dovrà trattare di merito sul il piano di rilancio industriale della Piaggio perché di metodo questo governo latita anche per l’informazione data prima alle agenzie di stampa che alle organizzazioni sindacali”.