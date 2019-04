Pet Therapy nelle case di riposo, Anteas: “Val Bormida esempio virtuoso”

Val Bormida. E’ in continua crescita l’attività di Pet Therapy organizzata da Anteas nelle case di riposo della Val Bormida (Altare – Cairo Montenotte – Carcare – Cengio – Millesimo – Calizzano).

“Come noto la Pet Therapy è una terapia “dolce”, basata sull’interazione uomo-animale; è ormai conosciuta da tutti e sfrutta le capacità rasserenanti e rassicuranti di determinati animali domestici per creare un supporto, un’integrazione ed un importante elemento motivante delle persone. Questa terapia viene anche utilizzata per la riabilitazione psico-fisica e in generale per il miglioramento della qualità della vita” afferma il presidente Anteas di Savona Roberto Grignolo.

“I benefici che si possono ottenere sono molteplici: la Pet Therapy rilassa la mente e il corpo delle persone liberandole dallo stress e dal dolore fisico, diminuisce l’ansia e l’affaticamento psicologico, libera la mente e il corpo dagli stati negativi della depressione regalando serenità psichica. Inoltre aiuta a ritrovare il buonumore dando gioia e benessere e favorendo la socializzazione, infine migliora l’apprendimento incoraggiando la comunicazione”.

“Ci fa piacere sottolineare come le case di riposo concorrano economicamente, ma soprattutto con un’importante collaborazione con i loro operatori. Credo possiamo orgogliosamente dire che la nostra Val bormida ha saputo fare davvero rete e che può essere un esempio per altre realtà” aggiunge il presidente Anteas Roberto Grignolo.

“E’ intenzione dei diversi soggetti che concorrono alla realizzazione di questa attività Anteas Savona-Distretto Sociale 6 delle Bormide – Comuni – case di riposo, organizzare nel mese di giugno un evento utile a far conoscere questa importante attività ma soprattutto per evidenziare l’attività che si sta già svolgendo. E’ anche nostra intenzione estendere questa attività verso persone sole segnalate dalle assistenti sociali,convinti come siamo, per l’esperienza che ci siamo fatti, di portare un importante conforto e socializzazione molto bello e utile”.

“In questo senso ringraziamo di cuore il Circolo don Pierino di Cairo (Passeggeri) che venerdi 3 Maggio, alle ore 20.30, ha organizzato una serata per recuperare risorse. Questa attività infatti va fatta unendo passione-Volontariato, ma non può essere improvvisata e occorrono collaborazioni attraverso associazioni specializzate. L’invito è sostenere questa attività partecipando alla serata come contributo concreto a questa importante causa” conclude.