Per le imprese liguri 9 milioni di euro in “Incentivi per la salute e sicurezza sul lavoro”

Savona. In un appuntamento divenuto consuetudine, mercoledì 3 aprile alle 9.30 presso la sede dell’Unione Industriali della provincia di Savona in via Gramsci l’Inail di Savona incontrerà le imprese, le associazioni di categoria e gli ordini professionali della provincia, per illustrare le modalità di partecipazione alla procedura Isi 2018.

Con il bando Isi 2018 l’Inail mette a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 370 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, suddivisi in cinque assi di finanziamento, per realizzare interventi su salute e sicurezza sul lavoro, ripartiti su singoli avvisi regionali e assegnati fino a esaurimento.

I fondi stanziati per la Regione Liguria sono pari a 9 milioni e 45.515 euro. Tra le novità di quest’anno, la maggiore attenzione ai modelli organizzativi e di responsabilità sociale e alle tipologie di intervento nei settori del tessile e della pesca. A partire dal 11 aprile fino al 30 maggio 2019, le aziende potranno inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “servizi online” del sito Inail (per accedervi l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ottenute con la registrazione sul portale dell’Istituto).

Il 6 giugno le imprese (la cui domanda avrà raggiunto o superato la soglia minima prevista per l’ammissibilità) potranno accedere nella procedura informatica per l’acquisizione del codice identificativo necessario all’inoltro on line. Sempre il tale data verrà comunicato sul sito Inail la data o e l’ora di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle domande.

Per ulteriori informazioni visitare questa pagina.