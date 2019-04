Pallavolo giovanile: sabato in Val Bormida il Torneo di Primavera

Carcare. Sabato 20 aprile si disputerà il 2° Torneo di Primavera. La kermesse, organizzata dalle società Asd New Volley Valbormida e Asd Pallavolo Carcare, vedrà impegnate 14 squadre suddivise nelle categorie Under 13, Under 16 femminile e Under 14 maschile. Cairo Montenotte e Dego ospiteranno le categorie femminili mentre Carcare ospiterà le sei squadre Under 14 maschili.

Il torneo, con il patrocinio dei comuni di Cairo Montenotte, Dego e Carcare e del Comitato territoriale Fipav Liguria di Ponente vedrà impegnati circa 170 atleti. Un appuntamento che si preannuncia di grande interesse per tutti gli appassionati del volley.

Di seguito le compagini partecipanti.

Under 13 femminile al palazzetto di Dego

Pallavolo Carcare, New Volley Valbormida, New Volley Carmagnola, Celle Varazze Volley

Inizio partite ore 9,15

Under 16 femminile al palazzetto di Cairo Montenotte

Pallavolo Carcare, Sabazia Pallavolo, New Volley Carmagnola, Iplom Vallescrivia

Inizio partite ore 9,15

Under 14 maschile al palazzetto e tensostruttura di Carcare

due gironi da tre squadre ciascuno

girone A al palazzetto di Carcare

Pallavolo Carcare Rossa, La Bollente Acqui Terme, Colombo Genova

girone B alla tensostruttura di Carcare

Pallavolo Carcare Bianca, Vbc Mondovì, Volley Team Finale

Inizio partite ore 9,15

Le finali della categoria Under 14 maschile si giocheranno presso il palazzetto dello sport di Carcare a partire dalle ore 14. Premiazione alle ore 17,30 circa al palazzetto dello sport di Cairo Montenotte.