Pallare, Gianni Delfino si ricandida alla carica di sindaco e presenta la sua lista

Pallare. Gianni Delfino tenta il bis puntando di nuovo sulla lista “Uniti per Pallare”. Ex docente di Costruzioni all’Iss di Cairo, il candidato sindaco, 63 anni, si ripresenta con una squadra composta da giovani e numerose quota rosa, con new entry e riconferme. A partire dal suo vice uscente, Marco Giaccone, e dagli attuali consiglieri Rossano Briano e Lorenzo Garbarino.

Fuori dalla rosa del Consiglio comunale del primo mandato, invece, Mirco Panelli, Alberto Boschi, Elisa Morena, Laura Vignolo, Eleonora Deprati, Valentina Cagnone e Sara Peluffo. Delfino ringrazia per il loro impegno coloro che, per motivi di lavoro o personali, hanno deciso di non ricandidarsi alla carica di consigliere.

“In questi cinque anni abbiamo cercato di rivitalizzare il paese, e ne è prova la nascita di tre nuove attività commerciali – sottolinea il candidato sindaco – Se i pallaresi ci concederanno la possibilità di proseguire il nostro cammino amministrativo ci dedicheremo, in primo luogo, al miglioramento di tutta la viabilità, specie i collegamenti con la frazione di Biestro. Pallare è un Comune di poco meno di mille abitanti, ma con risorse umane da valorizzare e per le quali investire”.