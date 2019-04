Pallacanestro Borghetto a gonfie vele nel minibasket

Borghetto Santo Spirito. Martedì pomeriggio gli Aquilotti Junior (nati nel 2009-2010) della Pallacanestro Borghetto hanno ospitato il Basket Cairo nella seconda fase del Gran Premio Minibasket.

Durante l’anno, nella prima fase del campionato, la Pallacanestro Borghetto ha affrontato nell’ordine Le Torri, la Pallacanestro Alassio, il Maremola, la Pallacanestro Loano e il Basket Loano. Nella partita con il Cairo la vittoria è andata a favore dei gialloblù di Borghetto dopo un incontro affrontato nel vero spirito minibasket.

“Bene per la vittoria ma non è questo ciò che conta, piuttosto siamo contenti per il fatto che questo risultato arriva da un percorso di crescita del gruppo – dicono i dirigenti della Pallacanestro Borghetto -. Un gruppo che lavora con impegno e voglia di imparare. Abbiamo inserito alcuni bimbi nuovi i quali piano piano stanno arrivando a buoni risultati. Ma la cosa più bella del pomeriggio è che tutte le bimbe e i bimbi impegnati nella gara sono usciti dalla palestra con il sorriso e questo significa interpretare correttamente lo spirito del minibasket. La cosa più importante è che imparino a giocare divertendosi senza pressioni di nessun tipo… perché alla fine il minibasket è un gioco-sport quindi ci si deve divertire. Un grazie a tutti i presenti, genitori e istruttori per la buona riuscita della gara”.

La Pallacanestro Borghetto ha gruppi attivi dai nati e nate nel 2006 ai nati e nate nel 2013. Proprio per i più piccoli è appena stato avviato un corso con costi ridottissimi e che ha avuto già numerose adesioni. Per informazioni si può contattare Roberto al numero 3386020112.