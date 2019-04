Pallacanestro Alassio, playoff e minibasket in primo piano

Alassio. Il lungo fine settimana della Pallacanestro Alassio è iniziato già giovedì 4 aprile con partite di playoff, tornei e campionati minibasket.

Giovedì l’Under 14 Élite gioca meglio che in gara 1 e vince anche la seconda partita dei quarti di finale col Blue Sea Lavagna in trasferta. Il punteggio è andato via via a incrementarsi 59-79 finale per i gialloblù alassini. “Siamo in semifinale con Canaletto e anche in questa categoria, come in Under 15 Eccellenza, siamo tra le prime quattro squadre più forti della Liguria. Complimenti ai ragazzi che oggi hanno dato tutti il loro contributo con ben dieci giocatori che hanno segnato almeno un canestro”.

Venerdì gli Esordienti 2007-08 dell’Alassio B superano il Ventimiglia per 58-23 giocando bene per tre quarti e adagiandosi un po’ nell’ultimo periodo in una partita comunque piacevole. “Nei primi tre quarti abbiamo giocato davvero bene poi siamo calati un po’ ma a questa età ci sta sicuramente. Manteniamo il secondo posto in classifica e siamo contenti dei progressi del gruppo”.

Sabato l’Under 15 Eccellenza esce sconfitta dall’incontro con Canaletto anche in gara 2 di semifinale playoff. Probabilmente bloccati dalla tensione i ragazzi alassini non replicano la bella prestazione di gara 1 anche se non giocando bene erano a meno 13 al 25° minuto. Da metà terzo quarto i gialloblù calano ulteriormente cedendo 50-80. “Ci spiace non aver potuta giocare nel nostro palazzetto, vista indisponibilità per le bocce, una partita così importante. Siamo contenti per tutta la gente che è comunque venuta a vederci nonostante il disagio e ringraziamo Albenga per l’ospitalità. Complimenti a Canaletto che ha meritato mentre i nostri ragazzi sentivano la partita, forse perché davvero ci credevano dopo la prestazione dell’andata. Il nostro è un gruppo che deve crescere caratterialmente e noi nel corso degli anni dovremo cercare di completare la loro maturazione senza mai scordare che hanno grandi qualità”.

Domenica l’Alassio ha vinto un torneo Aquilotti 2008-09 a Pompeiana davanti a squadre come Olimpia, My Basket Genova, Imperia, Bordighera e Loano ma i dettagli li racconteremo in un articolo a parte.