Palio di Albenga, incontro pubblico all’auditorium in preparazione dell’edizione 2019

Albenga. Il Palio storico è l’evento clou dell’anno per la città di Albenga. E sono numerosi gli appuntamenti organizzativi e gli incontri, anche pubblici, che tracciano le coordinate che daranno poi vita all’atteso evento.

Un lavoro preparatorio minuzioso e intenso denso di appuntamenti organizzativi e di impegni che coinvolgono i quartieri sotto la guida della presidente Piera Olivieri, l’assessore al turismo Alberto Passino, che coordina ogni aspetto in stretta collaborazione con gli Uffici comunali impegnati, per un evento dove solo tutti questi aspetti organizzativi ben coordinati producono poi un Palio Storico di successo.

Ed è in questa ottica che questa sera, 8 aprile, alle ore 21, all’Auditorium San Carlo ci sarà un Incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, per la presentazione della modulistica per l’apertura delle taverne, del bando per la realizzazione dello stendardo e tutte le informazioni sulla nuova edizione del Palio Storico.