Orco Feglino 2019, lista in “zona Cesarini” per Giorgio Gambaro: “Necessaria alternativa al sindaco uscente”

Orco Feglino. Quest’anno le elezioni nel piccolo comune dell’entroterra finalese sono un colpo di scena continuo. Protagonsta è l’attuale capogruppo di minoranza Giorgio Gambaro, prima l’annuncio della sua candidatura a sindaco, poi l’improvviso dietrofront con tanto di annuncio ufficiale (quando sembrava stesse per nascere una lista diversa e alternativa), infine ecco la sorpresa, con la presentazione di una lista realizzata davvero in “zona Cesarini” (oggi scadevano i termini).

“Una Speranza per Orco Feglino” è il nome della lista presentata questa mattina dal candidato sindaco feglinese, che vuole giocarsi le sue carte nella sfida elettorale.

“Pensavo fosse certa la creazione di un’altra lista in alternativa al sindaco uscente, ma quando ho visto che questa prospettiva non si poteva realizzare ho scelto per amore del mio paese di candidarmi ancora, mettendo assieme un gruppo di persone pronte a mettersi in gioco” ha detto Gambaro.

“Siamo una lista civica, senza colori politici, vogliamo competere per queste elezioni con le nostre forze e le nostre competenze, facendo il massimo per dare un cambiamento ad Orco Feglino dopo questi anni di amministrazione” ha aggiunto.

Ecco i nomi della lista: Enrica Egialeo, dipendente di una società di servizi, Luca burnengo, dipendente di Finale Ambiente, Raffaella Nuccio, imprenditrice, Maria Anna Boveri, pensionata, Luca Folco, architetto, Carlo Frumenti, ingegnere, Carlo Mantero, impiegato, Luigi Oliveri, pensionato.