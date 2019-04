Oggi al Cesavo seminario dedicato alle Società di Mutuo Soccorso

Savona. Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, le Società di Mutuo Soccorso entrano ufficialmente a far parte del Terzo settore e viene così dedicato loro un ambito normativo certo e ben definito entro cui operare, anche se la specifica legge di riferimento rimane la 3818/1886 aggiornata nel 2012.

Nel percorso intrapreso dal Cesavo per accompagnare i volontari dirigenti degli Enti di Terzo settore a comprendere meglio la nuova normativa e ad adempiere a quanto previsto da essa i presidenti, i dirigenti e i volontari delle Società di Mutuo Soccorso sono invitate a partecipare all’incontro seminariale dedicato esclusivamente alle Società di Mutuo Soccorso che si svolgerà oggi, martedì 16 aprile alle ore 16 nei locali del Cesavo in via Nizza 10a a Savona.

I relatori saranno Giovanni Durante, componente tecnico dell’osservatorio regionale delle SMS e direttore del Comitato Provinciale ARCI, e Tiziana Orlando, responsabile ufficio legale del Cesavo.

Si richiede cortesemente conferma di partecipazione all’indirizzo info@cesavo.it o telefonando al numero 019.264709.