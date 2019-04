Nuovo comitato regionale dei trapianti, prima riunione e dati positivi per la Liguria

Liguria. Si è riunito giovedì 18 aprile il nuovo Comitato Regionale Trapianti: presieduto dalla vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale e coordinato da Andrea Gianelli Castiglione, ha confermato un andamento positivo rispetto ai dati nazionali.

Il lavoro del Comitato Regionale dei Trapianti, istituito con delibera di giunta regionale numero 51 del 2019 ha il compito di monitorare una rete complessa di strutture e servizi del Sistema Sanitario Regionale che effettuano o partecipano attivamente al processo di donazione, reperimento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio, distribuzione di organi, tessuti e cellule, a scopo trapianto.

L’attività di trapianto di reni continua a registrare un trend in forte crescita: l’anno dei record è stato il 2017 con 94 trapianti, nel 2018 i trapianti effettuati sono stati 73, in aumento rispetto ai 64 trapianti del 2016. In particolare, nel 2018, l’attività di trapianto di rene pediatrico, che si svolge in collaborazione con l’Istituto Giannina Gaslini, ha registrato il maggior numero di trapianti in Italia, dei 73 trapianti effettuati, 17 sono stati pediatrici, alla pari con il Bambin Gesù di Roma. Allo stesso tempo, l’attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche (trattamento di scelta per un ampio spettro di disordini ematologici neoplastici e non, tumori solidi, errori congeniti del metabolismo e immunodeficienze primitive) ha fatto registrare all’Irccs Ospedale Policlinico San Martino il maggior numero di interventi in ambito nazionale, confermando la posizione di leader tra tutte le regioni.

“Vogliamo dare risposte concrete alla generosità dei cittadini e alle loro aspettative promuovendo la capacità del sistema di lavorare in rete – sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla sanità – continuando a sostenere la cultura della donazione di organi e garantendone, allo stesso tempo, elevati standard di sicurezza e qualità delle procedure del nostro Sistema Sanitario Regionale. I risultati positivi ottenuti, anche in campo pediatrico, sono il risultato della efficace sinergia tra i nostri due Irccs, Ospedale Policlinico San Martino e Istituto Giannina Gaslini».

Le attività delle strutture saranno sistematicamente monitorate dal Comitato Regionale Trapianti insieme ad Alisa, con il contributo attivo del Centro Nazionale Trapianti, per rispondere all’applicazione degli standard di eccellenza nazionali e internazionali, in termini di qualità e sicurezza delle strutture autorizzate”.

Il comitato è composto da: assessore regionale alla sanità o suo delegato (oresidente); coordinatore regionale Andrea Gianelli Castiglione (Coordinatore Centro Regionale Trapianti). I coordinatori locali per le attività di donazione e prelievo di organi e tessuti sono: per l’Irccs Ospedale Policlinico San Martino Angelo Gratarola; per Eo Ospedali Galliera Bruno Massobrio; per l’Istituto Giannina Gaslini Andrea Moscatelli; per l’Ospedale Evangelico Internazionale Marco Demartini; per l’Asl1 Giovanni Salvi; per l’Asl2 Samanta Zunino; per l’Asl3 Enrica Caviglia; per l’Asl4 Monica Bonfiglio; per l’Asl5 Consuelo Amodeo; per l’Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità (struttura privata accreditata) Leopoldo Bardaro. Il responsabili pro-tempore delle strutture idonee a effettuare prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, pappresentante medico del trapianto pediatrico Gian Marco Ghiggeri; il funzionario in rappresentanza della Regione Liguria Rosa Bellomo (Alisa).