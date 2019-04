Noli, il vicesindaco Fiorito: “Sui box di via IV Novembre siamo rimasti i soli a difendere le famiglie”

Noli. “Stanno finalmente uscendo i programmi elettorali delle liste per le elezioni comunali del 26 maggio. E con preoccupazione si apprende che tutti i candidati, ad eccezione di noi, propongono di trasformare il progetto di via 4 novembre che prevede boxes interrati e parcheggi a rotazione in superficie in un’autorimessa con solo posti liberi”. Lo afferma l’attuale vice sindaco e candidato alle prossime elezioni comunali Alessandro Fiorito.

“Ma 47 (quarantasette!!!) famiglie hanno già investito i loro risparmi per acquistare un garage nella suddetta zona e ora rischiano di vederli trasformati in fumo”.

“Il tutto quando finalmente, dopo anni di attesa, si sta giungendo a conclusione della trattativa con il nuovo soggetto che terminerà i lavori e che se tutto andrà come da programma riprenderà la costruzione a partire dal primo ottobre di quest’anno (si potrebbe anche prima ma non possiamo permetterci di perdere l’attuale parcheggio sterrato per la stagione estiva)”.

“Chi ha investito i propri soldi a Noli deve essere tutelato e noi siamo gli unici a garantire che alla fine riceverà finalmente il proprio box. Perché non basta promettere che riceveranno un posto auto, devono avere ciò per cui hanno investito i propri soldi e sono in attesa da anni. Rimettere tutto in gioco poi a un metro dal traguardo è pura follia e si rischia di rimanere col cantiere fermo ancora per diversi anni” conclude Fiorito.