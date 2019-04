Noli, finanziata la nuova pista ciclabile di collegamento con Spotorno

Noli. Chiude con il “botto” l’amministrazione Niccoli, sfiorando la soglia degli 11 mln di contributi pubblici ottenuti in soli 5 anni di mandato amministrativo. Grazie ad un costante ed assiduo impegno alla ricerca di finanziamenti pubblici l’amministrazione nolese si è assicurata anche il contributo ministeriale di 160.000 euro per la riconversione della galleria ferroviaria di collegamento tra i comuni di Noli e Spotorno in pista ciclabile.

“Nell’anno 2017 avevamo candidato una progettazione risultata idonea ma non finanziata dalla Regione per esaurimento dei fondi – precisa il vicesindaco Alessandro Fiorito -. Ora, grazie all’ampliamento del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, con D.M. 553/2018 è stata data copertura alla spesa. L’ingresso della ciclabile, inizialmente previsto dal terrapieno prospiciente l’ex Nereo, dovrà avvenire a confine con il comune di Spotorno per collegare il centro di Noli”.

Tale intervento si inserisce nel progetto della ciclovia tirrenica che collegherà Ventimiglia a Roma. Il Comune di Noli acquistò nel 2001 l’intero tracciato ferroviario a seguito della loro definitiva dismissione pagando la cifra simbolica di “10.000 lire” ogni metro lineare di galleria.

Ecco qua l’elenco completo dei contributi ottenuti da inizio mandato (edilizia scolastica – dissesto idrogeologico – viabilita’- beni culturali) fino ad oggi: – Scuole elementari Gandoglia euro 900.000 per costruzione palestra nel terrapieno antistante le scuole (Regione) – Scuole elementari e medie euro 140.000 per adeguamento antincendio (Ministero) – Scuole elementari e medie euro 15.000 circa per verifica preventiva stato di conservazione strutture e solai (Ministero) – Scuole medie Anton da Noli euro 950.000 per adeguamento strutturale ed antisismico (a seguito verifiche strutture e solai) (Ministero) – Scuole elementari Gandoglia – Nuovo piano triennale edilizia scolastica 2018-2020 – opere di completamento euro 980.000 (Regione) – Messa in sicurezza solettone rio Luminella/Piazza Aldo moro e costruzione nuova viabilità euro 700.000 circa (Regione) – Nuovo parcheggio in Via Guardia/Via Conti euro 36.000 (Regione) – Restauro chiesetta monumentale S. Michele euro 35.000 (Ministero) – Sostituzione serramenti ed opere minori Villa Rosa euro 67.000 circa (Regione) – Altri contributi per piccoli interventi – Dissesto aree Via Belvedere – Risarcimento ai privati 5.600.000 euro – (Ministero) – Rimborso danni mareggiata 2018 – 1.059.300 – (Regione – Protezione Civile).