Noli. “Idee e sobrietà”: questo il motto della campagna elettorale del candidato sindaco Lucio Fossati, in corsa per la conquista del Comune nolese.

“Rispettosi di tutto e di tutti e concentrati esclusivamente sulle idee per un buon futuro della nostra comunità! La nostra è una lista ben “colorata” e tutta residente a Noli” aggiunge.

Foto 2 di 2



“Comune intenso come Comunità – rilancia Fossati, in campo con la lista #IdeaNoli -. Un insieme di persone, tutte residenti sullo stesso territorio, che cresce culturalmente, eticamente e civilmente. Una comunità che prospera investendo su se stessa e in armonia con l’ambiente. Il tutto permeato ed intriso, conditio sine qua non, da una “sana economia”. Creeremo situazioni strutturali e di lungo respiro per una crescita continua e costante finalizzata esclusivamente a “migliorare la qualità della vita della nostra Comunità” che è il nostro obbiettivo di fondo”.

Tra le novità annunciate oggi dal candidato sindaco nolese: “Costituiremo comitati/gruppi di lavoro di cittadini per le tematiche amministrative fondamentali: dall’Ambiente al Decoro Urbano, dall’Urbanistica ai Lavori pubblici, dalla Cultura al Turismo, alle nostre località Tosse e Voze. Questi gruppi, oltre che a monitorare il territorio ed a dialogare costantemente con tutti i concittadini, si confronteranno, a scadenze periodiche, con l’amministrazione e in tali occasioni non solo evidenzieranno criticità e situazioni da valutare, ma decideranno di concerto con l’amministrazione stessa come, dove e quando intervenire”.

“Vogliamo una comunità che crede e investa su se stessa” conclude Fossati.