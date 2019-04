Nolese in lutto per la scomparsa di Alessandro Aluffi

Noli. Giocatori, tecnici, tifosi e quadri dirigenziali della Polisportiva Nolese sezione Calcio partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del caro Alessandro Aluffi, per decenni storico guardalinee del sodalizio biancorosso, e lo ricordano con simpatia ed affetto come esempio di correttezza e dedizione.

I funerali di “Sandro” si terranno domani, giovedì 4 aprile, alle ore 15 presso la cattedrale San Pietro di Noli.

Nella foto Aluffi è in tuta in piedi al centro.