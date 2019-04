Nella fortezza di Castelfranco la presentazione della prima edizione del Digital Fiction Festival

Finale Ligure. Si terrà venerdì 19 aprile, a partire dalle ore 17, nella Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure la presentazione (aperta al pubblico) della prima edizione del Digital Fiction Festival, organizzato dalla Genova Liguria Filmcommission, in collaborazione con l’Associazione Culturale E20.

“Teatro del Digital Fiction Festival, dal 1 al 4 agosto 2019 prossimi, sarà la Fortezza di Castelfranco che per quattro giorni si animerà di proiezioni, incontri, tavole rotonde, masterclass, musica, mostre fotografiche. Il festival è dedicato a fiction internazionali, mai viste in Italia e di altissima qualità , è curato da uno dei maggiori esperti mondiali del settore, Walter Iuzzolino, editor del canale britannico Channel 4 e ideatore del servizio internazionale di streaming Walter Present” spiegano gli organizzatori.

“L’evento presenterà nei primi giorni di agosto 2019 una serie di produzioni provenienti da tutto il mondo scelte da un’apposita commissione tecnica, tra cui il pubblico sceglierà la serie vincitrice. Nel corso delle serate dedicate alle fiction internazionali in concorso verrà dedicato uno spazio speciale alle serie italiane, con particolare attenzione alle molte realizzate in Liguria. Come omaggio alla tradizione italiana legata al cinema e all’audiovisivo in genere verrà inoltre allestita una mostra fotografica dedicata al capolavoro del cinema muto ‘Cabiria’. Proprio alcune delle immagini facenti parte della mostra verranno proiettate in anteprima nel corso della presentazione del festival, accompagnate dalla musica dal vivo della cantautrice Sarah Stride, una delle nuove voci più interessanti della musica emergente italiana” proseguono gli ideatori della manifestazione.

A svelare i dettagli del programma del Digital Fiction Festival e i suoi protagonisti, venerdì 19 aprile, prima del concerto saranno Cristina Bolla, Presidente della Genova Liguria Filmcommission, e Beniamino Catena, regista di Rosy Abate, fiction italiana di grandissimo successo, che ha visto come location proprio Finale Ligure.

Il Digital Fiction Festival è sostenuto oltre che dalla Genova Liguria Filmcommission, dalla Regione Liguria, dal Comune di Finale Ligure, Fondazione De Mari, Unione Provinciale Albergatori e da altri soggetti in via di definizione.