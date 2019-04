Andora. Dal 19 al 28 aprile nel porto turistico di Andora sarà presente la Swing Tower, la giostra più alta d’Italia. Con i suoi 34 metri di altezza, la torre panoramica mobile, promette un’esperienza unica ed emozionante.

L’attrazione arricchisce ulteriormente il programma degli eventi organizzati dall’amministrazione Demichelis per i residenti e i turisti che arriveranno in Riviera per il lungo ponte di Pasqua. Nell’approdo turistico, infatti, dal 25 al 28 aprile, sorgerà anche il villaggio di “Azzurro, pesce d’autore”, la rinomata mostra mercato dedicata alle eccellenze del pescato e dell’agricoltura locale. Una quattro giorni di show cooking, street food, laboratori con chef rinomati e il mercato locale del contadino.

Foto 2 di 2



“La giostra installata nel porto offrirà un inedito punto panoramico sulla cittadina: avremo per dieci giorni un’attrazione degna dei migliori parchi europei che, sono certo, piacerà ai ragazzi e alle famiglie anche dei comuni limitrofi – spiega Paolo Rossi, vice sindaco e assessore alle manifestazioni – La torre panoramica, illuminata e attiva anche di sera sarà spettacolare da guardare e disegnerà nel porto un suggestivo e inedito sky-line”.

La torre panoramica ha dodici bracci a cui sono agganciate altrettante navicelle da due posti ciascuna che vengono ruotate nell’aria. I 24 temerari della giostra rimarranno sospesi in aria per 4 minuti a più velocità: dalla tranquilla visione panoramica all’adrenalinica ebrezza per cui questa attrazione è famosa in tutta Europa.

L’attrattiva rimarrà ad Andora dal 19 al 28 aprile e sarà aperta dalle 15.30 alle 23 nei giorni 19, 23, 24 e 26 aprile, mentre sarà aperta dalle 11 alle 23 in tutti gli altri giorni di festa.