Nasce “Albisola Popolare”, Costa e Pisani: “Nuovo gruppo in provincia di Savona aderisce alla famiglia popolare”

Albisola Superiore. “Una nuova formazione a livello territoriale nel savonese ha deciso di aderire al progetto popolare, entrando a far parte della ormai grande famiglia di Liguria Popolare. Grazie alla disponibilità e alla voglia di fare di Ivan Bertoli, infatti, anche ad Albisola Superiore nascerà la possibilità di partecipare a questo percorso inclusivo, aperto a tutti i cittadini”. Lo annunciano in una nota il presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa, ed il consigliere Gabriele Pisani.

Bertoli è geometra e perito meccanico, e ha già collaborato con la pubblica amministrazione, infatti attualmente lavora presso il comune di Albisola Marina come responsabile dei procedimenti lavori pubblici. È attivo anche nel volontariato, nelle pro loco, nella protezione civile, e ha l’intenzione di creare una cooperativa agricola per rivalutare il suo territorio: da questo amore per la sua terra e dalla voglia di riscattarla è nato un gruppo di lavoro, “Albisola torna superiore”.

“Ivan rappresenterà un importante valore aggiunto per la nostra squadra, e sono certo che sarà capace di concretizzare e attuare i valori che ci contraddistinguono – prosegue il leader dei popolari liguri – Il nostro movimento vuole andare oltre i confini e gli schemi di appartenenza partitica, perché anche nella diversità delle sensibilità politiche, la voglia di fare il bene della comunità unisce tutti. Auguriamo un buon lavoro all’amico Ivan e lo ringraziamo per la sua disponibilità. Un ringraziamento anche a Matteo Marcenaro, responsabile provinciale di Savona Popolare, Susanna Karunaratne, responsabile comunale Savona Popolare, e Luigi Bussalai, consigliere provinciale, sempre attivi e appassionati per una Liguria migliore”.