Savona. Sabato 13 aprile si è tenuto alla Fontanassa il primo torneo Città di Savona, Trofeo Mauro e Nada Siccardi, dedicato a tutte le categorie del minirugby, dagli Under 8 agli Under 12.

Molto ricca la partecipazione di squadre, con il campo invaso da centinaia di atleti colorati e festanti, e conseguenti persone al seguito, tecnici, dirigenti e genitori che hanno riempito l’impianto.

Le società presenti sono state Cus Genova, Amatori Genova, Sanremo, Vespe Cogoleto, Pro Recco, Reds Imperia, Api Sol, Acqui, Pirati e Mosquitos di Vimercate, oltre ovviamente al Savona. Nel complesso sono scese in campo, fra le varie categorie d’età, ben 28 squadre.

Giornata campale quindi, con un continuo di gioco, merende, terzi tempi che hanno impegnato a fondo le più di quaranta persone dell’organizzazione. Grandissimo impegno di tutti i giocatori in campo, ottimo gioco ed alcune sfide interessanti che hanno poi portato alla premiazione officiata dal presidente del Comitato regionale ligure Fir Oscar Tabor.

Tra gli Under 6 prime le Vespe Cogoleto, seguite da Reds, Savona e Api, negli Under 8 vittoria per gli Amatori Genova seguiti da Vespe Cogoleto e Sanremo, per gli Under 10 successo ancora delle Vespe seguite da Amatori Genova e Sanremo; nella categoria dei più grandi, gli Under 12, sul gradino più alto il Vimercate, seguito da Cogoleto e Savona.

Il Trofeo Mauro e Nada Siccardi, dedicato a due profondi amici del rugby savonese, il primo dei quali ex giocatore, è stato assegnato alle Vespe Cogoleto, società che ha ottenuto i migliori risultati in tutte le categorie.