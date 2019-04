Millesimo, il consigliere di maggioranza Roberto Scarzella sarà nella lista di Aldo Picalli

Millesimo. Roberto Scarzella, attuale consigliere di maggioranza uscente di Millesimo, è il primo nome che la lista di Aldo Picalli “svela”.

“Nel giugno 2014 sono stato eletto a sostegno dell’attuale Sindaco Piero Pizzorno – spiega Scarzella – In questi cinque anni trascorsi in Consiglio Comunale ho portato avanti con correttezza ed onestà il mio ruolo di consigliere, mantenendo fede anzitutto agli elettori che mi avevano dato fiducia, nonché al gruppo. Sono però rammaricato di non essermi mai sentito realmente coinvolto nei progetti di questa amministrazione anche in relazione alla mia esperienza professionale che non è mai stata tenuta in considerazione, nemmeno per le problematiche correlate alla sicurezza del paese. In questi ultimi mesi sono stato contattato dal candidato sindaco Andrea Manconi per fare parte della sua lista, ma ho rifiutato”.

E prosegue: “Visti i rapporti non solo politico amministrativi instaurati in questi cinque anni, ma anche personali e di amicizia, avrei gradito un coinvolgimento anche sulle nuove scelte programmatiche non partendo, invece, solo dal nome del candidato sindaco, peraltro già confezionato. Ho invece accettato di buon grado la proposta di Aldo Picalli, “Progetto Millesimo”, che mi ha fatto sentire da subito parte attiva nel suo progetto, trasmettendomi motivazione ed energia positiva, riscontrando altresì una fattiva sinergia con gli altri candidati della sua lista”.

E conclude: “Fermo restando che, in previsione dell’ultimo Consiglio comunale, voterò secondo coscienza i provvedimenti proposti dalla maggioranza nell’interesse del paese e dei miei concittadini, sono felice di rimettermi in gioco, con la speranza di poter dimostrare ai miei concittadini che posso dare molto di più di quanto fatto in questi cinque anni”.