Millesimo, dalmata tenuto in condizioni sanitarie e fisiche non idonee: denunciata la padrona

Millesimo. Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura. E’ l’accusa della quale deve rispondere una quarantaduenne originaria del Venezuela, C.S., residente a Millesimo, che è stata denunciata a piede libero.

Secondo quanto accertato dai carabinieri di Millesimo la donna teneva un cane di razza dalmata in pessime condizioni igienico sanitarie e fisiche, visto che l’animale viveva rinchiuso in un recinto risultato non idoneo.

L’indagine è scattata in seguito ad alcune segnalazioni arrivate da cittadini. A quel punto i militari, con l’ausilio di personale veterinario dell’Asl, hanno accertato che effettivamente il cane viveva in condizioni non idonee e, su disposizione del pm di turno Massimiliano Bolla, è scattato il sequestro dell’animale che è stato affidato alle cure di una struttura protetta della Valle d’Erro.