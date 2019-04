Savona. La Cestistica Savonese vince lo scontro diretto per la salvezza contro la Medoc Forlì dopo una gara sempre al comando salvo i primi tre minuti di gioco nei quali le ospiti erano partite bene.

Il primo vantaggio delle ragazze di coach Bracco arriva a 6’40” dalla fine della prima frazione con una tripla di Penz per il momentaneo 7-4. Da qui è un crescendo per le padrone di casa che detteranno i tempi in tutta la partita mettendo in campo determinazione difensiva e buone giocate. La prima frazione si chiude sul punteggio di 19-13 con le emiliane che trovano una tripla sullo scadere.

Nella seconda frazione la scena è tutta delle biancoverdi che riescono ad allungare portandosi sul più 17 (34-17) a 2’25” ancora da giocare. Alcune disattenzioni difensive concedono alle emiliane di riaccorciare trovando due bombe consecutive, prima con Aleotti e subito dopo con Martines, per il momentaneo 34-23. Le ragazze della presidentessa Oggero però non mollano e si va all’intervallo lungo sul punteggio di 38-26.

Al rientro dagli spogliatoi sono ancora le savonesi a spingere sull’acceleratore ed il divario tra le due formazioni aumenta nuovamente sino al più 19 (54-35) a 1’51” dalla fine della frazione che si chiude poi sul 54-39.

Nell’ultimo periodo le savonesi allungano ancora trainate da una scatenata capitan Penz, Mvp dell’incontro con 25 punti finali ed una valutazione di +40. Le emiliane non ci credono più e per le biancoverdi tutto diventa semplice. La partita si chiude sul punteggio di 76-49 che ben evidenzia la supremazia delle padrone di casa durante tutto l’incontro. Le savonesi possono finalmente festeggiare la vittoria che può valere una stagione, per approdare ai playout e non farsi risucchiare nella zona retrocessione diretta.

Buona prova corale delle liguri che sono finalmente riuscite a mettere in campo quanto preparato in settimana, con tutte le giocatrici scese in campo che hanno messo un tassello importante per la vittoria finale. Una vera boccata d’ossigeno quindi per le biancoverdi che ora affronteranno la difficile trasferta di sabato 13 aprile alle ore 20,30 a Faenza con più tranquillità, pronte poi agli altri scontri diretti in chiave salvezza con Elite Roma e Orza Rent Nico Basket rispettivamente nella terzultima ed ultima partita della regular season, entrambi al Palapagnini, con l’intermezzo del derby infrasettimanale in casa delle cugine spezzine.

Da segnalare la presenza di una ventina di giovani atlete del settore minibasket della formazione savonese che hanno anche accompagnato in campo le due formazioni durante la presentazione.

Il tabellino:

Mikah Savona – Medoc Forlì 76-49

(Parziali: 19-13; 38-26; 54-39)

Mikah Savona: Penz 25, Svetlikova 11, Tosi 11, Zolfanelli 10, Vitari 8, Guilavogui 5, Sansalone 3, Azzellini 3, Villa, Roncallo, Pregliasco, Ceccardi ne. All. Bracco, ass. Napoli.

Medoc Forlì: Lolli Ceroni 9, Martines 9, Pieraccini 8, Aleotti 8, Boni 5, Juric 4, Zavalloni 4, Vespignani 2, Ronchi, N. Duca, E. Duca. All. Ceccaroni, ass. Bagnoli – Bucci.

Arbitri: Cirinei (San Vincenzo) e Andrea Fabiani (Livorno).