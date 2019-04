Savona. A Faenza le savonesi lottano sino alla fine contro la ben più quotata compagine romagnola, vincendo pure due quarti (il terzo e il quarto) ma devono lasciare il referto rosa alle avversarie.

Faenza parte bene e a metà prima frazione è già sul più 12 (14-2) con le savonesi che non riescono a trovare la via del canestro. Le padrone di casa colpiscono su più fronti con una Policari che piazza nella prima frazione due bombe (per lei alla fine saranno quattro) e si portano sul 25-9 a 32” dalla fine del periodo. Sulla sirena capitan Penz trova una tripla che riavvicina le ospiti e la frazione va in archivio sul punteggio di 25-9.

Nel secondo periodo è ancora Faenza a dettare i ritmi di gioco e, grazie anche ad alcuni banali errori difensivi della squadra di coach Bracco, le romagnole allungano ulteriormente chiudendo il primo tempo sul più 21 (49-28), con le savonesi che fanno fatica a mettere punti a referto.

Al rientro dall’intervallo lungo sono ancora le padrone di casa a spingere sull’acceleratore e a 5’03” ancora da giocare il tabellone recita 62-35, che equivale al massimo vantaggio. Le savonesi hanno però un sussulto di orgoglio e finalmente riescono a bucare la difesa avversaria con maggior facilità e riescono a rosicchiare qualche punticino, vincendo alla fine il quarto e chiudendo sul 72-55.

Nell’ultima frazione le biancoverdi della presidentessa Oggero tentano l’ultimo sforzo e aprono le marcature con una tripla di Zolfanelli. Savona, spinta dal duo Penz–Svetlikova, trova buone conclusioni ed il divario si riduce sino al meno 11 (86-75) a 50” dalla fine del match, margine che verrà poi mantenuto sino a fine gara sul punteggio finale di 89-78, con le liguri che riescono a vincere anche questa frazione e dunque limitano il passivo.

Positiva per la Mikah la voglia nel secondo tempo di non mollare ma c’è ancora molto da lavorare sull’attenzione difensiva perché non si possono concedere tiri nel pitturato senza il minimo contrasto. Sabato 20 aprile arriverà al Palapagnini la formazione dell’Elite Roma; le savonesi dovranno cercare di portare a casa la vittoria per superare in classifica le avversarie di turno e migliorare quindi la posizione in ottica griglia playout.

All’andata fu 48-71 per le biancoverdi ma domani non sarà di certo una passeggiata e dovranno essere determinate e concentrate per portare a casa l’importante risultato. Palla a due alle ore 18.

Il tabellino:

Faenza Basket Project Girls – Mikah Savona 89-78

(Parziali: 25-12, 49-28, 72-55)

Faenza Basket Project Girls: Policari 20, Franceschelli 12, Schwienbacher 12, Franceschini 12, Morsiani 12, Soglia 9, Caccoli 6, Bornazzini 5, Preskienyte 1, Panzavolta, Ballardini ne, Giorgetti ne. All. Bassi, ass. Bedeschi – Perna

Mikah Savona: Penz 22, Svetlikova 14, Zolfanelli 10, Vitari 9, Azzellini 7, Guilavogui 5, Sansalone 5, Tosi 4, Ceccardi 2, Roncallo. All. Bracco, ass. Napoli

Arbitri: Castello (Vicenza) e Giusto (Albignasego)