Savona. Le biancoverdi di coach Bracco escono sconfitte dalla gara sul campo della RR Retail Galli a San Giovanni Valdarno con un pesante centello al passivo.

Le savonesi partono bene con uno 0-5 che fa ben sperare e per tutta la prima frazione mantengono il comando chiudendo però sul punteggio di 23-24 causa alcune sbavature di troppo in fase difensiva, che saranno il preannuncio di una difesa che nel prosieguo della gara non riuscirà più a contenere le incursioni offensive delle avversarie.

Il pareggio delle padrone di casa arriva dopo 2’ del secondo periodo, ma sino a metà frazione le liguri riescono a tenere botta alle toscane. Le ragazze di coach Orlando spingono sull’acceleratore e negli ultimi 4’ di gioco del quarto allungano sulle avversarie e si portano sul più 15 con cui si va all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia e sono ancora le toscane a dettare i ritmi di gioco con le ragazze della presidentessa Oggero incapaci di reagire alla dinamicità delle avversarie. La difesa biancoverde è in più casi disattenta e poco aggressiva e le padrone di casa ne approfittano per allungare ulteriormente terminando la terza frazione sul punteggio di 80-52.

L’ultimo periodo non ha più tanto da dire perché si capisce sin da subito che le liguri non hanno la forza per riuscire in un recupero. Le toscane invece continuano a macinare gioco e, oramai tranquille del risultato, segnano con continuità e buone percentuali riuscendo così a superare quota 100 e a chiudere la gara col risultato di 106-71.

Un passo indietro per le ragazze allenate da Bracco che nelle due precedenti gare erano riuscite a tenere testa alle corazzate Campobasso e Bologna, mentre nell’ultima uscita non sono state capaci di mettere in campo quella grinta e quella determinazione che sono fondamentali per potersela giocare contro squadre più strutturate e tecnicamente meglio attrezzate.

Domenica 7 aprile al PalaPagnini arriverà la Medoc Tigers Rosa Forlì per una gara che potrà essere decisiva per la salvezza.

Le emiliane arrivano infatti da una vittoria nell’ultima gara contro l’Azzurra Orvieto ed un successo sul campo delle liguri permetterebbe a Forlì di superare le stesse biancoverdi, raggiungendole a quota 10 ma con gli scontri diretti a favore.

Le savonesi non possono quindi fallire perché in caso di sconfitta la possibilità di prendere parte ai playout sarebbe decisamente ridotta. Domenica quindi sarà una partita non adatta ai deboli di cuore, con palla a due alle ore 18.

Il tabellino:

RR Retail Galli San Giovanni – Mikah Savona 106-71

(Parziali: 23-24; 50-35; 80-52)

RR Retail Galli San Giovanni: Gombac 35, Rosset 23, Missanelli 15, Gonzales 9, Orsini 9, Di Costanzo 8, Giordano 7, Viticchi, Argirò, Parolai. All. Orlando, ass. Franchini

Mikah Savona: Penz 17, Svetlikova 12, Guilavogui 11, Vitari 10, Sansalone 9, Zolfanelli 4, Azzellini 4, Pregliasco 2, Villa 2, Tosi. All. Bracco, ass. Napoli

Arbitri: Lucia Giovanna Barbagallo e Francesca Finazzi (Milano)