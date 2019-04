Liguria. Nuova perturbazione in arrivo sulla Liguria nella giornata di venerdì con piogge e temporali sparsi. Fine settimana variabile con qualche rovescio specie nella giornata di sabato. Ecco le previsioni nel dettaglio secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 26 aprile, possibili temporali e venti forti. Tempo instabile su tutta la regione. Al mattino precipitazioni più probabili su Alpi Liguri, estremo Imperiese, Savonese orientale, Genovese e Tigullio; i fenomeni saranno maggiormente probabili nelle zone interne dove acquisteranno anche carattere temporalesco; più discontinui i rovesci lungo le coste; probabile tempo asciutto sulla Valle Bormida. Nel pomeriggio concentrazione dei rovesci nelle aree interne del levante e sullo Spezzino, migliora altrove. In serata non si esclude un temporale che potrebbe sconfinare dal Piemonte verso i versanti padani centro-occidentali (probabilità media). Mari: Da molto mosso ad agitato. Temperature: In calo nei valori massimi. Comprese sulla costa tra 11 e 16 gradi, nell’interno tra 8 e 13.

Domani, sabato 27 aprile, nubi sparse al mattino, senza fenomeni. Nel pomeriggio instabilità in aumento tra Tigullio orientale e Spezzino, unitamente all’Imperiese dove saranno possibili temporali localmente sconfinanti lungo le coste, in attenuazione in serata. Fenomeni assenti sul resto della regione. Venti: Moderati da sud-ovest al largo, deboli sottocosta. Mari: Molto mosso. Temperature: Stazionarie.



Domenica 28 aprile, invece, bel tempo. Modesti addensamenti nelle zone interne nel pomeriggio, senza fenomeni. Ventilazione debole e temperature in aumento.