Liguria. Correnti settentrionali secche interesseranno la nostra regione per diversi giorni. Ecco quindi le previsioni per le prossime ore e l’inizio della settimana secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 29 aprile, al mattino cieli in prevalenza nuvolosi per nubi alte, qualche pioggia interesserà l’appennino orientale interno. Venti: moderati/ forti da nord. Rotazione da sud ovest al pomeriggio. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: in lieve calo nei valori minimi, in contenuto aumento le massime, comprese sulla costa tra 7 e 19 gradi, nell’interno tra -1 e 16.

Domani, martedì 30 aprile, la giornata inizierà con il sole ma con instabilità pomeridiana specialmente sui rilievi. Venti: moderati da nord. Mari: Generalmente mossi, fino a molto mossi a largo. Temperature: Pressoché stazionarie.

Mercoledì 1 maggio probabile attività temporalesca nel pomeriggio nelle zone interne, tempo nel complesso soleggiato lungo le riviere.