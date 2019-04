Liguria. Temporaneo miglioramento in un contesto di variabilità soleggiata e successivo ritorno dell’instabilità. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

La Liguria in questo lunedì si sveglia con cieli pressochè sereni fatta eccezione per uno strascico di nubi alte sullo Spezzino collegate alla perturbazione ormai sfilata verso le regioni centro-meridionali italiane. La situazione meteo vede quindi un miglioramento a carattere temporaneo, in un contesto di correnti umide e instabili occidentali che scorrono, con deboli fronti perturbati, in un corridoio depressionario esteso dall’Atlantico al Mediterraneo centrale.

Dopo un mese di marzo con temperature decisamente superiori alla media, i valori in questi ultimi giorni sono rientrati nella più fresca normalità primaverile. Normalità primaverile che ha visto il ritorno delle nevicate sulle Alpi e sulle cime più alte del nostro Appennino ancora nella giornata di ieri. Le temperature minime della notte, in calo, si sono attestate tra i +6 e i +9°C lungo la fascia costiera. Decisamente più bassi i valori nelle zone interne e in montagna con valori compresi tra -1°C e +5°C nell’entroterra con locali brinate in Valbormida e Valli Scrivia-Aveto e Trebbia. Lo zero termico stante aria fredda presente in quota è sceso nella notte intorno ai 1500 metri.

Questo lunedì iniziato con cieli sereni o al più poco nuvolosi vedrà nel corso della giornata un’intensificazione della nuvolosità a ridosso dei rilievi stante la presenza in quota di aria fredda e instabile con il rischio di qualche breve rovescio sui rilievi. Sulla costa prevalenza di sole alternato a qualche nuvola con temperature in ripresa su valori nella media del periodo fino a toccare i 16/17°C.

Tale tipo di tempo contraddistinguerà la giornata di martedì quando dal pomeriggio andranno a intensificarsi i fenomeni d’instabilità pomeridiana sui rilievi mentre da occidente avanzerà un nuovo debole fronte perturbato che nella giornata di mercoledì apporterà nuvolosità diffusa e instabilità diffusa sulla regione.

Avvisi: Nel pomeriggio venti localmente forti da ovest/sud-ovest al largo con mare molto mosso.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nuvolosita residua sul levante, con qualche addensamento ancora localmente consistente. Altrove schiartite prevalenti. In giornata tempo generalmente soleggiato ovunque, pur con qualche nube per lo più confinata sui rilievi.

Venti: Da sud-est al più moderati sulla costa centrale. Da sud ovest su Imperiese ed estremo levante, localmente tesi. Al largo da ovest/sud-ovest localmente forti sul basso bacino ligure.

Mari: Mosso, localmente molto mosso, specie al largo e sul levante.

Temperature: In lieve aumento.

Costa min: +9/+13°C, max: +12/+17°C

Interno min: -2 (vette appenniniche )/+7°C, max: 8/+11°C