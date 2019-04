Liguria. Tempo in miglioramento, ma in un contesto variabile, per la presenza di depressioni sull’Europa centrale che influenzeranno anche il clima Ligure. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 15 aprile, giornata di tempo nel complesso buona. Soleggiato lungo le coste con cielo generalmente poco nuvoloso, nubi sparse nel pomeriggio nelle zone interne. Non si esclude qualche locale episodio instabile pomeridiano a ridosso delle Alpi Marittime e Liguri, e sulla Val d’Aveto. Venti: settentrionali moderati al mattino, localmente anche tesi. Di indeboliscono in giornata. Mare stirato sotto costa, o al più mosso per onda lunga, con moto in calo. Mosso al largo. Temperature in lieve calo le minime, in aumento le massime: saranno comprese sulla costa tra 7 e 17 gradi, nell’interno tra 2 e 11.

Domani, martedì 16 aprile, nubi medio alte e stratificazioni in transito renderanno il cielo parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, non si esclude qualche breve piovasco di poco conto nel corso della giornata, ma si tratterà di fenomeni locali. Venti dapprima settentrionali moderati. Si indeboliscono e ruotano localmente da sud ovest in giornata. Mare poco mosso. Temperature in lieve aumento le minime, in lieve calo le massime.

Mercoledì 17 aprile stratificazioni in allontanamento, e giornata che si farà soleggiata su tutta la regione con tempo nel complesso buono. Note instabili nelle ore pomeridiane principalmente confinate su Alpi Marittime / Liguri e sulla Val d’Aveto.