Liguria. Condizioni di variabilità sabato; deciso peggioramento domenica con piogge e temporali sparsi, specie sul settore centro-orientale; migliora nella giornata di lunedì.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 13 aprile, secondo gli esperti del Centro Limet sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare su tutta la regione. Qualche debole pioggia al primo mattino nelle zone interne del Tigullio, per il resto tempo asciutto con schiarite. Nel pomeriggio formazione di rovesci sparsi anche localmente a sfondo temporalesco su Alpi Liguri, Bormida occidentale, Val Trebbia, Aveto e Val di Vara; non si esclude qualche locale sconfinamento attenuato lungo le coste. Temporanea attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto e deciso peggioramento in nottata sul settore centro-occidentale (savonese e genovese di ponente) con rovesci.

Venti deboli da nord fino al primo pomeriggio; successiva rotazione a sud ad iniziare dalla fascia costiera. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionare le minime, in lieve aumento le massime: sulla costa minime tra 8 e 11 gradi, massime e tra 16 e 18 gradi; all’interno minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 11 e 15 gradi.

Domani, domenica 14 aprile, al mattino tempo perturbato su tutta la regione. Tra genovese e Tigullio saranno presenti i fenomeni più intensi: temporali localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Più sporadiche, ma sempre presenti, le piogge sul restante territorio regionale. Quota neve in calo fino a 800-1000 metri, ma a quote anche più basse in caso di rovesci intensi. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni fino ad avere tempo asciutto ovunque in serata. Venti inizialmente moderati da sud-est, ma in brusca rotazione a nord dalla mattinata ad iniziare dal settore centro-occidentale. Probabile linea di convergenza al centro del Golfo. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in diminuzione.

Lunedì 15 aprile nubi sparse con belle schiarite lungo le coste e nubi più compatte nelle zone interne, senza fenomeni. Temperature in aumento e ventilazione moderata dai quadranti settentrionali.