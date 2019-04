Liguria. In nottata precipitazione più probabili e concentrate a ridosso delle Alpi Liguri e sul levante interno, in particolare lo spezzino; variabile altrove. In giornata tendenza a piovaschi sparsi o brevi rovesci questa volta più diffusi sul settore centrale. Attenuazione dei fenomeni e aperture entro sera su imperiese; residui deboli fenomeni tra Tigullio e spezzino.

La Liguria attualmente è interessata dal primo di una serie di impulsi perturbati inviati da una saccatura atlantica attiva sul comparto centro-occidentale del Mediterraneo; domani atteso un secondo e più debole passaggio.

Venti: inizialmente impostato da sud-ovest moderato con rinforzi al largo, specialmente durante la notte; rotazione a ostro, scirocco moderato, ma con temporanei rinforzi in prossimità di eventuali rovesci. Mari: generalmente molto mosso, localmente agitato il bacino centrale durante la notte, come da avviso.

Temperature: stazionarie

Costa min: +11/+13°C, max: +14/+16°C

Interno min: +8°C/+11°C (fondovalle), max: +10/+14°C