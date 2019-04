Liguria. Alta pressione e tempo stabile fino alla giornata di Pasqua, anche se saranno presenti nubi medio-alte in transito specie nella giornata festiva. A Pasquetta aumento della nuvolosità con qualche pioggia verso sera.

Per la giornata di oggi, secondo gli esperti del Centro Limet avremo al mattino bel tempo ovunque a parte qualche nube tra Alpi Liguri e Val Bormida senza conseguenze. Soleggiato anche nel primo pomeriggio a parte qualche nube locale sui rilievi, in sconfinamento verso le coste; tendenza ad aumento della nuvolosità alta e sottile tra pomeriggio e sera dal mare verso la terraferma. Si tratterà di velature con il sole che potrebbe apparire come dietro ad un vetro smerigliato. Assenza di pioggia.

Venti moderati da nord-est, con qualche rinforzo sui crinali. Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature massime in lieve aumento lungo le coste, per il resto stazionarie: sulla costa minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 19 e 24 gradi; all’interno minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 14 e 18 gradi.