Liguria. La giornata di Pasquetta è iniziata con una nuvolosità alta e stratificata su buona parte della regione, eccezion fatta per l’estremo levante dove sottili velature lasciano spazio a qualche occhiata di sole.

La ventilazione, come nella giornata di Pasqua, continua a soffiare dai quadranti settentrionali, a tratti rafficata sul settore centrale tra le province di Genova e Savona con punte di 50/60 chilometri orari. Le temperature si mantengono miti, in particolare nelle ore notturne anche a causa della componente compressiva della ventilazione settentrionale con bassi tassi d’umidità.

Foto 2 di 2



Le condizioni del tempo, come anticipato nei giorni scorsi dgli esperti di Limet, vedranno un degradamento a partire dalla serata con l’avvicinarsi da ovest della depressione nord-africana che in questi giorni ha portato serio maltempo sulla Spagna meridionale.

La giornata di Pasquetta al momento può dirsi salva per chi vorrà trascorrerla all’aria aperta viste le scarse probabilità di pioggia relegate soltanto ai versanti padani nelle prime ore del pomeriggio. Una raccomandazione invece è necessario farla per la ventilazione che continuerà a soffiare con raffiche a tratti forti sul settore centrale della regione, quindi attenzione massima nell’accensione di fuochi per i classici barbecue e pic-nic.