Liguria. Indebolimento dell’anticiclone in vista, ne scaturisce un deciso affondo meridiano, con aria più fredda e instabile che tenderà a dirigersi verso il mediterraneo centro-occidentale, condizionando il tempo anche sulla nostra regione nel corso della settimana. Ecco le previsioni secondo gli esperti del centro Limet.

Oggi, lunedì 1 aprile, inizialmente sereno o poco nuvoloso per velature. Incremento della nuvolosità in giornata, ma si tratterà di nubi medio-alte in transito da ovest verso est che renderanno il cielo lattiginoso. Stratificazioni in ulteriore infittimento tra pomeriggio e sera. Venti da nord tra deboli e moderati. In serata ruotano localmente da sud est. Mare quasi calmo. Temperature comprese tra 8 e 20 gradi sulla costa, tra -1 e 19 nell’interno.

Domani, martedì 2 aprile, ancora stratificazioni in transito e cielo dall’aspetto biancastro in mattinata. In giornata comparsa di nuvolosità bassa sui settori costieri, con cielo parzialmente nuvoloso. Ulteriore infittimento delle nubi nottetempo con cielo che si farà coperto. Venti: Da sud est deboli, in rinforzo in giornata sino a moderati nel pomeriggio/sera. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: In lieve calo nei valori massimi.

Mercoledì 3 aprile evoluzione ancora incerta. Possibile rapido transito instabile accompagnato da aria più fresca, con qualche rovescio o temporale a macchia di leopardo.