Liguria. Una circolazione di aria instabile sul Mediterraneo manterrà condizioni di variabilità sulla Liguria fino a sabato mattina. Deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche tra sabato notte e domenica mattina con rovesci e nevicate anche a quote non elevate.

Nuvolosità irregolare su tutta la regione in rientro da nord-est. Al mattino qualche rovescio tra Bormida occidentale e Alpi Liguri, nevoso sopra i 1500 metri, altrove tempo asciutto con occhiate di sole lungo le coste. Nel pomeriggio qualche rovescio (raramente temporalesco) potrebbe sconfinare dall’Appennino orientale verso le coste sottostanti (tra il levante genovese e lo Spezzino), attenuandosi in serata. Qualche rovescio o temporale sarà possibile anche sull’Imperiese centro-occidentale, specie i settori interni, anch’esso in attenuazione in serata; sul resto della regione nubi sparse senza piogge per l’intera giornata.

Ma è il week end da attenzionare: dalla serata di sabato veloci peggioramenti per una grossa perturbazione in transito sulla nostra regione, che potrebbe portare anche fenomeni temporaleschi di media intensità. Le correnti atlantiche trascineranno nuovamente le temperature a calare, predisponendo per eventuali precipitazioni nevose dai 700 msl in su.

Oggi venti moderati da nord al mattino con qualche rinforzo tra Savona e Genova; attenuazione del vento nel pomeriggio con orientamento da sud-ovest sotto costa a levante. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Stazionare le minime, in aumento le massime

Costa min: +8/+11°C, max: +15/+18°C

Interno min: +0°C/+6°C, max: +10/+14°C