Liguria. Una perturbazione atlantica si avvicina al’Europa occidentale, mentre l’alta pressione si defila ad ovest, sull’Atlantico.

Dopo settimane, mesi, di stabilità assoluta (o quasi) dovuta ad un’alta pressione tanto tenace quanto radicata sul Vecchio Continente, qualcosa si sta per muovere. Una generosa discesa di aria polare marittima si appresta a “conquistare” terreno: l’Europa occidentale e quindi il Mediterraneo. Ciò scompiglierà le carte in tavola nei prossimi giorni, interrompendo così un periodo stabile e mite, fuori dal normale, riportando delle sane piogge anche sulla nostra regione.

La mattinata odierna, intanto, si apre con cieli sereni o poco nuvolosi. Con il passaggio di innocue nubi medio-alte, prodromo della perturbazione in arrivo.

Temperature leggermente oltre la norma lungo le coste, comprese tra i +10 ed i +14°C. Più freddo nell’entroterra e nelle vallate interne, dove si viaggia tra i +2°C ed i +10°C. Unica località sottozero: Cabanne (GE) con -0.4°C

In giornata proseguirà il transito di nubi medio-alte sempre più “intense” intervallato da locali schiarite, la ventilazione da sud-ovest mostrerà un rinforzo in particolare nel ponente ligure. Le temperature massime mostreranno un calo.

Per le piogge, tanto sospirate dagli appassionati, ma ormai davvero necessarie per il nostro territorio e per l’ambiente, bisognerà attendere la giornata di domani, mercoledì 3 aprile, quando avverrà l’affondo dell’aria polare marittima sul Mediterraneo occidentale. Le precipitazioni saranno sparse un po’ su tutta la regione e le temperature in ulteriore calo.