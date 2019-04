Liguria. Fronte freddo in ingresso da ovest con ritorno della neve sui monti e piogge e temporali su gran parte del centro nord italiano.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per oggi avremo coperto ovunque con piogge di forte intensità sul ponente ligure specialmente settori interni di imperiese e savonese occidentale con quota neve sin sui 1000 metri, estensione dei fenomeni intensi anche al genovese entro metà mattinata, solo rovesci intermittenti a levante.

Dal primissimo pomeriggio precipitazioni che si concentreranno sul centro levante con neve sui 1200-1300 metri, ampie schiarite a ponente. In serata nuova instabilità tra genovese e savonese con brevi temporali e annesse grandinate, poco nuvoloso altrove.

Venti forti meridionali, dapprima da sud est successivamente da sud ovest. Rotazione da nord in serata tra savonese e genovesato. Mare molto mosso al mattino per onda da sud ovest. Agitato tra tardo pomeriggio e sera ma con moto ondoso in rapida scaduta.

Temperature in forte calo nei valori massimi sopratutto in quota: sulla costa minime tra 8 e 10 gradi; massime tra 10 e 12 gradi; all’interno minime tra -2 e 4 gradi, massime tra 5 e 8 gradi.