Meteo, altra domenica di nuvole e piogge nel savonese: calo delle temperature

Savona. “Aprile pazzerello”, per quanto riguarda la situazione meteo: la conferma arriva anche da questa domenica, che sarà caratterizzata da nuvole e piogge.

Ecco la situazione: un impulso depressionario alimentato da aria piuttosto fredda si accinge ad irrompere sul nord-Italia, con precipitazioni piovose e qualche manifestazione temporalesca.

Prevista un’effimera pausa nella seconda parte della mattinata. Nel pomeriggio una nuova instabilità nelle zone interne, ma con la tendenza ad interessare anche alcuni tratti costieri. In serata fenomeni in esaurimento e schiarite in avanzamento da ovest verso est.

Fin dal mattino venti tesi/forti da nord, in ulteriore tendente rinforzo, tra Savona e Genova, deboli/moderati da nord/nord-est altrove, deboli da est/sud-est sullo spezzino. Nel pomeriggio venti in rotazione a nord-ovunque, con rinforzi sul settore centrale, ove saranno possibili raffiche superiori a 60/70 km/h allo sbocco delle vallate più esposte e sui crinali montuosi.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento nei valori minimi, in diminuzione in quelli massimi. Costa min: +10/+11°C, max: +13/+15°C. Interno min: +4°C/+8°C, max: +7/+11°C

Tempo in deciso miglioramento all’inizio della prossima settimana.