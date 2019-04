Liguria. Nonostante un rinforzo dell’alta pressione in area mediterranea, sulla Liguria assisteremo al transito di innocue velature e alla formazione di addensamenti pomeridiani in Appennino e sulle Alpi Liguri.

Come spiegato dagli esperti del Centro Limet, a livello barico si può notare una circolazione depressionaria isolarsi sulla penisola iberica. Un promontorio altopressorio si rinforzerà nelle prossime ore sul Mediterraneo centrale, mentre un’altra figura altopressoria più organizzata è presente sulla Scandinavia. Sul continente europeo in generale non si impone una figura barica principale lasciando così spazio per una diffusa instabilità.

Durante le ore notturne abbiamo assistito al transito di innocue velature. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri. A Savona il valore minimo registrato è pari a 12,4 gradi.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, la mattinata sarà caratterizzata dal transito di innocue velature un po’ su tutta la regione. Dal pomeriggio aumenteranno le nubi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante. Non si escludono localizzati piovaschi o acquazzoni in corrispondenza della Val d’Aveto e della Val Trebbia. In serata permangono velature sparse un po’ ovunque ma senza precipitazioni.

Le temperature massime saranno stazionarie o in locale aumento con punte fino a 20 gradi lungo alcuni tratti di costa. La ventilazione sarà moderata da nord sul ponente, debole altrove. Dalla serata generale aumento della ventilazione dai quadranti settentrionali. Mare calmo sotto costa, poco mosso altrove.

La giornata di domani sarà caratterizzata dal bel tempo con la solita instabilità pomeridiana nelle zone interne.