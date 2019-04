Maurizio Novara aderisce a “Pietra Ligure Popolare”, sostegno a Sara Foscolo

Pietra Ligure. “Continua il radicamento della famiglia “Popolare” che fa un’altra tappa in provincia di Savona, precisamente a Pietra Ligure, con la nascita di “Pietra Ligure Popolare” per portare il proprio contributo alle prossime elezioni primaverili che si terranno per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Lo riferiscono i consiglieri regionali di “Liguria Popolare” Andrea Costa e Gabriele Pisani.

Novara e “Pietra Ligure Popolare” sosteranno il candidato sindaco del centrodestra Sara Foscolo.

“Siamo lieti che l’amico Maurizio Novara abbia dato la sua disponibilità a far nascere e guidare questa nuova esperienza sul territorio di Pietra Ligure. Il nostro impegno è quello di portare un contributo concreto all’interno di una visione civica volta a realizzare il bene comune e a sostenere gli interessi dei cittadini. Il responsabile Maurizio Novara, di professione commercialista consigliere comunale a Pietra Ligure, rappresenta un valido supporto all’interno della famiglia di “Liguria Popolare” capace di concretizzare e attuare il progetto di inclusione”.

“Sicuramente la sua competenza nel settore amministrativo e gestionale pubblico rappresenterà un fondamentale valore aggiunto all’interno della famiglia di “Liguria Popolare”. Oggi inizia questo nuovo cammino di “Pietra Ligure Popolare” che è aperto a tutti gli amici che vogliono contribuire al continuo miglioramento mettendosi a disposizione per il raggiungimento del bene collettivo. Lo spirito di condivisione e collaborazione anima la nostra comunità di “Popolari” che sta nascendo e si sta sviluppando ovunque sul nostro meraviglioso e amato territorio ligure. Il movimento di “Liguria Popolare” vuole andare oltre i confini e gli schemi di appartenenza partitica per unire diverse persone con svariate sensibilità politiche, ma che condividono la voglia di fare l’interesse della collettività. Auguriamo un buon lavoro all’amico Maurizio Novara e lo ringraziamo per la sua partecipazione che qualificherà sempre di più il nostro percorso. Un sentito grazie anche agli amici che condividono l’esperienza sul territorio Matteo Marcenaro responsabile provinciale di “Savona Popolare”, Susanna Karunaratne responsabile comunale “Savona Popolare” e Luigi Bussalai Consigliere provinciale che ringraziamo per la loro sempre attiva partecipazione”.