Marina di Varazze celebra la Giornata del Mare con i ragazzi delle scuole

Varazze. E’ già trascorso un anno dal primo appuntamento per celebrare la nuova ricorrenza nazionale voluta dal Governo, con l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto i giovani al rispetto della cultura marinara e dell’ambiente: anche in Marina di Varazze, come in tante località italiane, ci si prepara a festeggiare per la seconda volta la “Giornata del Mare” con un calendario di iniziative che, da quest’anno, punterà anche sulla lotta alla plastica.

Scuole, enti e associazioni si attiveranno per promuovere la conoscenza di una risorsa vitale per il nostro Paese delimitato da circa 7.500 chilometri di coste. L’Istituto Comprensivo di Varazze e Celle e il porto di Varazze non mancheranno all’appuntamento.

Laboratori, visite guidate, momenti di formazione. Il prossimo giovedì 11 aprile sarà ampio il programma di attività che si svolgeranno in Marina di Varazze organizzate da associazioni ed enti quali: Varazze Club Nautico con il patrocinio della FIV, la Lega Navale Italiana – sezione di Varazze, il CEA (Centro Educazione all’Ambiente Comune di Varazze), l’Associazione Pesca Sportiva, il Museo del Mare con sede in Marina di Varazze, i Sommozzatori di Marina di Varazze e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Varazze e Celle, classi di I, II e III Media – Sezione Blu.

I ragazzi delle diverse classi si alterneranno in una serie di attività dopo una prima visita al porto di Marina di Varazze, accompagnati da responsabili del Marina e delle realtà organizzatrici che spiegheranno il valore e il significato economico, culturale e turistico del centro portuale per l’intero territorio. Il ricco programma prevede: uscite in barca con iniziative di avviamento alla vela, visite al Museo del Mare, incontri con i pescatori locali e con i sommozzatori.

I ragazzi, inoltre, potranno osservare dal vivo come funziona il Seabin, il “cestino del mare” installato proprio nelle acque di Marina di Varazze, tra i primi porti ad aderire al progetto. Si tratta di un dispositivo in grado di intercettare ed eliminare le microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre fino a 0,3 mm di diametro, sempre più diffuse e pericolose. Nella visita, i ragazzi saranno accompagnati da un biologo marino che spiegherà il funzionamento e il contesto del progetto, mentre il CEA del Comune di Varazze organizzerà un laboratorio sugli effetti dannosi dei rifiuti in plastica per invitarli a scoprire come è possibile evitare di produrre anche inconsapevolmente rifiuti nocivi.