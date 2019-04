Marian Mocanu nominato referente di Aces Europa per Andora

Andora. Continua l’azione di promozione di Andora quale destinazione ideale per la pratica sportiva. E’ Marian Mocanu il nuovo referente del Comune per i rapporti e i progetti europei, nazionali e interregionali di Aces Europa, Aces Italia e di Msp Italia.

“Marian Mocanu ha un curriculum e un profilo professionale di tutto rilievo oltre ad una consolidata esperienza in ambito europeo che potrà mettere a frutto a tutto vantaggio del territorio, tenendo contatti diretti con gli uffici di Aces Europa Nazionali e di Bruxelles – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Prosegue così l’impegno per la valorizzazione delle associazioni sportive andoresi e del territorio quale meta del turismo sportivo 365 giorni l’anno, con la volontà di avviare le procedure, anche burocratiche, utili a far conoscere il nostro comprensorio”.

Marian Mocanu, dottore in scienze motorie, istruttore sportivo, docente e allenatore di pallavolo è animatore di numerose iniziative culturali in ambito nazionale e internazionale anche in qualità di presidente dell’Associazione Europei per l’Italia.