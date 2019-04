Mareggiata a Pietra Ligure, le spiagge comunali pronte per le festività di Pasqua

Pietra Ligure. Saranno pronte ed in ordine in tempo per le feste pasquali le spiagge comunali di Pietra Ligure. Ad annunciarlo è il sindaco Dario Valeriani.

“La terribile mareggiata della fine di ottobre ha sconvolto il litorale, provocando ingenti danni al patrimonio comunale, distruggendo attrezzature pubbliche e stabilimenti balneari in concessione. Nonostante ciò, in vista delle festività pasquali le spiagge comunali sono state completamente rimesse in ordine e rese accessibili all’utenza”.

Ma non solo: “Presto verranno anche sistemati i muretti e le ringhiere distrutte in modo che ci si possa preparare ad accogliere nella maniera migliore la bella stagione ormai alle porte”, conclude Valeriani.