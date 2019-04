Manifesti Frascherelli, Cileto invia esposto a polizia e Prefettura e tuona: “Viola costantemente la legge”

Finale Ligure. “Il sindaco Frasherelli viola costantemente la legge affiggendo in maniera abusiva e compulsiva i suoi manifesti, esibendo una seria patologia nel voler apparire”.

Inizia così il duro attacco, rivolto al rivale Ugo Frascherelli, del candidato sindaco Tiziana Cileto, che ha proseguito: “La prefettura di Savona, presupponendo che i candidati Sindaci non fossero tutti avvocati, ha dettagliatamente specificato che non è consentito mettere foto nemmeno nei point elettorali”.

“L’affissione nei portoni, nelle vetrine dei locali etc è, a conti fatti, abusiva. Frascherelli che a parole combatte l’abusivismo nei fatti lo pratica. Addirittura i manifesti sono apparsi in un portone condominiale situato fra le vetrine di Finale Salute, dando l’errata e sgradevole impressione che il centro medico potesse fare propaganda elettorale per il sindaco uscente”.

“Un atto di prepotenza elettorale probabilmente esercitato in virtù del potere economico di uno dei suoi candidati proprietario del palazzo in questione. Quando finirà questa convinzione che il potere economico sia al di sopra della legge?”

“Da parte nostra abbiamo già inviato un esposto al comando di polizia municipale ed alla prefettura di Savona”, ha concluso Cileto.