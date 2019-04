Manifestazioni ciclistiche a Finale e Andora: temporanee chiusure delle strade

Finale/Andora. Domani e domenica a Finale e Andora si disputeranno due manifestazioni sportive che prevederanno la chiusura temporanea di alcune strade.

In particolare, domani (6 aprile), si terrà la manifestazione ciclistica “Feglino-Finale-Feglino 2019” con due partenze separate: la 1^ partenza ore 15.15 circa da Feglino ed arrivo alle ore 16.30 circa a Feglino, la 2^ partenza ore 16.30 circa da Feglino ed arrivo alle ore 17.45 circa a Feglino. Nel corso della competizione è prevista la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso. In ogni caso la sospensione della circolazione, anche ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003 e 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, non dovrà essere superiore, fatte salve eventuali esigenze, a minuti 15 (quindici) dal momento del transito del primo concorrente. Nel caso di più transiti sullo stesso tratto stradale, la circolazione ordinaria verrà riattivata dopo il transito della vettura di “fine corsa” e nuovamente sospesa per il tempo strettamente necessario all’ulteriore transito dei concorrenti.

Ad Andora, invece, il 7 aprile ci sarà la manifestazione ciclistica denominata “1° Trofeo Merula – 5^ Tappa del giro della Liguria” con due partenze: 1^ partenza ore 9.15 circa da Stellanello ed arrivo alle ore 10.55 circa a Stellanello; 2^ partenza ore 11.00 circa da Stellanello ed arrivo alle ore 12.45 circa a Stellanello. Anche in questo caso verrà sospesa temporaneamente la circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso.