Vado/Finale Ligure. Una violenta grandinata sta interessando la zona tra Vado Ligure e Finale.

Nonostante l’allerta meteo sia terminato oggi alle 18, questa sera la pioggia sta cadendo un po’ su tutta la costa. Ma mentre nel savonese e nel pietrese si tratta “solo” di un temporale, nel tratto tra Vado e Finale a farla da padrona è stata la grandine: una precipitazione inattesa, fatta di chicchi anche molto grandi, che ha rapidamente trasformato le strade e la costa in paesaggi “innevati”.

Particolarmente colpite Spotorno e Orco Feglino, ma anche gli scatti che arrivano da Sant’Ermete (frazione di Vado Ligure) hanno un sapore decisamente invernale.

Fortunatamente, per ora, nonostante la violenza della precipitazione non si registrano criticità. I vigili del fuoco restano comunque in allarme, pronti a intervenire in caso di problemi.