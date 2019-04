Mallare, 50enne si spara accidentalmente ad un braccio

Mallare. Attimi di paura questa mattina poco prima delle 9 per un 50enne di Mallare che, per cause ancora da chiarire, si è sparato accidentalmente ad un braccio con una pistola.

L’incidente si è verificato in località Panelli. Immediato l’intervento sul posto dei medici del servizio sanitario di emergenza e di un’ambulanza della Croce Bianca di Altare.

L’uomo, ferito fortunatamente in modo non grave, è stato portato in ospedale in codice giallo.