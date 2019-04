Pietra Ligure. Dopo la presentazione della squadra e il lancio delle prime linee programmatiche, il candidato sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi prosegue a pieno ritmo con la campagna elettorale in vista del voto del 26 maggio, pronto a presentare alla cittadinanza il suo programma completa e la sua Pietra Ligure di domani, con le azioni da mettere in campo nei prossimi 5 anni di mandato amministrativo.

Intanto per domani mattina, sabato 13 aprile, dalle 10 alle 12, la lista civica “Pietra Sempre!” sarà in piazza Martiri della Libertà, di fronte al comune di Pietra Ligure, per raccogliere le firme degli elettori pietresi, necessarie per poter presentare la lista.

“Grazie in anticipo a tutti quelli che, liberamente, vorranno sottoscrivere la nostra lista” ha detto lo stesso De Vincenzi, lanciando l’appuntamento di domani.

La squadra del candidato sindaco pietrese: Francesco Amandola (51 anni, geologo), Matteo Canciani (35 anni, commerciante), Paola Carrara (58 anni, docente), Patrizia Daino (53 anni, impiegata dell’Archivio di Stato di Savona), Gianni Liscio (53 anni, tecnico coordinatore al Santa Corona), Marisa Pastorino (33 anni, funzionario comunale), Daniele Rembado (40 anni, avvocato), Luca Robutti (42 anni, responsabile amministrativo), Giuseppe Russo (51 anni, dirigente), Maria Cinzia Vaianella (45 anni, agente immobiliare), Michela Vignone (51 anni, docente) e Paola Zanolla (51 anni, albergatrice).