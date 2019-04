Loano. Riguarda la pulizia della palestra delle scuole Valerga l’interpellanza congiunta presentata dai due gruppi di minoranza di LoaNoi e Pd/Da sempre per Loano alla maggioranza del sindaco Luigi Pignocca.

Nel testo, i capigruppo Paolo Gervasi e Gianni Siccardi e di loro colleghi fanno notare come la struttura sia affetta da diversi problemi: “Le spalliere sono rotte ormai da molto tempo. L’impianto di riscaldamento non è adeguato a riscaldare un ambiente delle dimensioni della palestra. Lo zoccolino della pavimentazione manca in vari punti. La rete di protezione presente verso la parete superiore della palestra è cosparsa di polvere. Negli angoli e in corrispondenza dello zoccolino del pavimento sono presenti ragnatele e residui di polvere e la pulizia della palestra stessa non è ancora adeguata ad un ambiente dove i bambini si sdraiano per terra, anche in posizione prona”.

La situazione è stata oggetto di diverse segnalazioni e “il presidente del consiglio di istituto ha inviato all’istituto comprensivo una lettera che è stata inoltrata al funzionario comunale”. Dal canto loro, i consiglieri chiedono “quali saranno gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati per la struttura in questione; quando si ipotizza di poter effettuare tali interventi; come si pensa di poter ovviare al problema della scarsa igiene”.